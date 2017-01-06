Знаменитый Адриано Фолья возвращается в Серию А

Знаменитый итальянский футзалист Адриано Фолья вторую половину сезона проведет в чемпионате Италии – 35-тилетний футболист подписал контракт с «Лупаренсе».

Это уже второе пришествие бразильца с итальянским паспортом в один из самых титулованных клубов Италии – за команду из небольшого городка Сан-Мартино-ди-Лупари Фолья играл и во второй половине прошлого сезона.

Главными достижениями Фольи в карьере являются победа на чемпионате Европы 2003 года, признание в том же году лучшим футзалистом планеты, выигрыш вместе с «Монтесильвано» Кубка УЕФА по футзалу, а, кроме того, он трижды становился лучшим бомбардиром Серии А. Был в карьере Фольи и черный отрезок – в 2009 году он попался на употреблении допинга и был дисквалифицирован на 22 месяца.

Добавим, что первую половину сезона Адриано Фолья провел в Бразилии, где помог клубу «Коринтианс» впервые в истории стать чемпионом страны.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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