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Знаменитый Адриано Фолья возвращается в Серию А

Бывший лучший футзалист планеты продолжит карьеру в «Лупаренсе»

  • 06.01.2017 14:35
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Знаменитый Адриано Фолья возвращается в Серию А
Знаменитый итальянский футзалист Адриано Фолья вторую половину сезона проведет в чемпионате Италии – 35-тилетний футболист подписал контракт с «Лупаренсе».
 
Это уже второе пришествие бразильца с итальянским паспортом в один из самых титулованных клубов Италии – за команду из небольшого городка Сан-Мартино-ди-Лупари Фолья играл и во второй половине прошлого сезона.
 
Главными достижениями Фольи в карьере являются победа на чемпионате Европы 2003 года, признание в том же году лучшим футзалистом планеты, выигрыш вместе с «Монтесильвано» Кубка УЕФА по футзалу, а, кроме того, он трижды становился лучшим бомбардиром Серии А. Был в карьере Фольи и черный отрезок – в 2009 году он попался на употреблении допинга и был дисквалифицирован на 22 месяца.
 
Добавим, что первую половину сезона Адриано Фолья провел в Бразилии, где помог клубу «Коринтианс» впервые в истории стать чемпионом страны.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ    
 

Источник — Sport.ua

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