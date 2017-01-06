Бразилия откроет новый год матчем со сборной Каталонии

После худшего результата в своей истории, показанного на чемпионатах мира – поражение в 1/8 финала плей-офф – сборная Бразилии окончательно определилась с новым главным тренером. Им стал 56-тилетний Пауло Сезар де Оливейра, известный в мире как PC (Пи-Си), который уже работал со сборной Бразилии в 2005-2009 годах и привел команду к чемпионскому титулу на Мундиале 2008 года, который проходил в Таиланде.

Первой пробой пера для сборной Бразилии под руководством Пауло Сезара де Оливейры станет товарищеский матч со сборной Каталонии, который 23 января пройдет в Барселоне. Поскольку в чемпионате Бразилии, который завершился в конце 2016 года, сейчас перерыв и у футболистов из бразильских клубов отпуск, было принято решение собрать команду почти целиком из футболистов, играющих в европейских клубах. В результате получился такой вариант команды:

Джеймс («Сорокаба», Бразилия), Лео («Жуасаба», Бразилия), Нето («Кайрат», Казахстан), Рафаэль («Мовистар Интер», Испания), Марсенио («Газпром-Югра», Россия), Маттеус («Эль Посо Мурсия», Испания), Диего («Барселона Ласса», Испания), Даниэль, Гадейя, Умберто, Бруно Таффи (все – «Мовистар Интер», Испания), Фернандиньо («Динамо», Россия), Пито («Эль Посо Мурсия», Испания), Диегиньо («Спортинг», Португалия).

Изменился и штаб помощников главного тренера. В него Пауло Сезар де Оливейра включил Лукаса Чиору, экс-игрока «Коринтианса», Маркиньо, чемпиона мира 2008 года, и, что любопытно, 36-тилетнего Габриэля. Бывший игрок «Мовистар Интера», который первую половину сезона провел в Италии, выступая за «Киоли Коджианко Футзал», принял решение завершить карьеру, и теперь будет директором по международным связям, отслеживая выступления бразильских футболистов в Европе и согласовывая взаимоотношения сборной Бразилии с европейскими клубами.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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