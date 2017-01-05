Віталій Соломка залишив посаду головного тренера Титан-Зорі

© www.uragan.if.ua, Виталий Соломка

Віталій Соломка вже не є головним тренером покровської «Титан-Зорі». Про це вже екс-наставник команди повідомив прес-службі Асоціації футзалу України. Нагадаємо, що цей спеціаліст очолював «Титан-Зорю» з лютого 2016 року. Це було друге призначення Віталія Соломки на посаду наставника за той час, поки «титани» грають в Екстра-лізі. До того Соломка тренував покровців з вересня 2014 по квітень 2015 років.

- На жаль, на цьому етапі наші стежки з «Титан-Зорею» розходяться. Які причини відставки? Не все залежить від мене, – прокоментував свою відставку Віталій Соломка.

Источник — АФУ

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