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Віталій Соломка залишив посаду головного тренера Титан-Зорі

На початку Нового року в клубі з Покровського відбулася несподівана відставка

  • 05.01.2017 23:15
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www.uragan.if.ua, Виталий Соломка
© www.uragan.if.ua, Виталий Соломка
Віталій Соломка вже не є головним тренером покровської «Титан-Зорі». Про це вже екс-наставник команди повідомив прес-службі Асоціації футзалу України. Нагадаємо, що цей спеціаліст очолював «Титан-Зорю» з лютого 2016 року. Це було друге призначення Віталія Соломки на посаду наставника за той час, поки «титани» грають в Екстра-лізі. До того Соломка тренував покровців з вересня 2014 по квітень 2015 років.
 
- На жаль, на цьому етапі наші стежки з «Титан-Зорею» розходяться. Які причини відставки? Не все залежить від мене, – прокоментував свою відставку Віталій Соломка.

Источник — АФУ

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