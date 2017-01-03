Национальная лига футзала Испании (LNFS) достигла соглашения с Discovery Group о трансляции с начала февраля, а в дальнейшем еще на протяжении трех сезонов матчей чемпионата Испании на телеканале «Евроспорт 2». Планируется, что в течение оставшейся части текущего сезона каждую пятницу будет транслироваться один из матчей тура регулярного чемпионата, а, кроме того, четыре матча Кубка Испании, Суперкубок Испании и финальные матчи плей-офф.

Этим соглашением LNFS делает еще один шаг в стратегии промоушена как своего собственного, так и футзала в целом. С февраля в самой Испании уже два матча из каждого тура будут транслироваться на всю страну – сейчас национальный телеканал Teledeporte, как правило, по субботам показывает одну игру в прямом эфире.



Стоит добавить, что в настоящий момент матчи чемпионата Испании транслируются в 40 странах мира.



Источник — LNFS

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