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Сборная Украины в Киеве дважды сыграет с чемпионами Европы

Билеты на матчи Украина – Испания, которые состоятся 28-29 января, уже в продаже!

  • 02.01.2017 19:15
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Сборная Украины в Киеве дважды сыграет с чемпионами Европы
В рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года сборная Украины 28-29 января дважды в Киеве сыграет со сборной Испании, второй командой мирового рейтинга и действующим чемпионом Европы.
 
Обе игры пройдут во Дворце спорта (Спортивная пл., 1), и начало матчей и 28 января, и 29 января – в 15.00.
 
Краткая справка. Сборная Испании по футзалу
 
Чемпион мира – 2000, 2004
Вице-чемпион мира – 1996, 2008, 2012
Чемпион Европы – 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016
Вице-чемпион Европы – 1999
Победитель Гран-при Бразилии – 2010
Главный тренер – Хосе Венансио Лопес (с 2007 года)
Баланс сыгранных матчей, начиная с 1982 года: 426 матчей, 350 побед, 36 ничьих, 35 поражений, мячи 2141:663.
Баланс матчей со сборной Украины: 12 матчей, 12 побед (одна в овертайме), мячи 45:10.

Стоит отметить, что для подготовки к матчам в Украине в чемпионате Испании запланирован двухнедельный перерыв, что само по себе для команды Хосе Венансио Лопеса редкий случай – как правило, испанская сборная проводит свои спарринги внутри недельного цикла регулярного чемпионата.
 
Билеты на матчи сборных Украины и Испании уже в продаже, и их стоимость находится в шести ценовых категориях – 50, 80, 90, 100, 150 и 400 грн. Причем, по самой высокой цене билетов совсем немного – по 72 на каждую игру.

 
Билеты можно приобрести по приведенным ниже ссылкам 
 
 

Источник — Sport.ua

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