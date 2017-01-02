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Вадим Иванов сменил Красных Дьяволов на Клирекс

З1-летний воспитанник киевского футзала перебрался из Хойниц в Хожув

  • 02.01.2017 15:32
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Вадим Иванов сменил Красных Дьяволов на Клирекс
Один из семи украинских легионеров, выступающих в Экстракласе, сильнейшем польском футзальном дивизионе, во время паузы в регулярном чемпионате сменил клуб.
 
31-летний воспитанник киевского футзала Вадим Иванов, в первом круге выступавший за команду «Ред Девилс» (Хойнице), продолжит карьеру в клубе «Клирекс» (Хожув). Таким образом, Вадим Иванов стал первым иностранцем в 21-летней истории «Клирекса», клуба, который 5 раз становился чемпионом Польши. Правда, эти успехи хожувского клуба в прошлом, а сейчас он, занимая после первого круга 8-е место, борется за то, чтобы пробиться по итогу регулярного чемпионата в первую шестерку, которая поведет борьбу за медали.
 
Отметим, что до того, как перебраться в чемпионат Польши, Вадим Иванов играл в чемпионатах Украины, России и Беларуси, а кроме того, провел 28 матчей за различные сборные Украины. Ну, а уже в Польше у Вадима за плечами 4 сезона в хойницких «Ред Девилс».
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ  

Источник — Sport.ua

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