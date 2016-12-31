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Футзальная Примера: пятерка лучших голов 2016 года

Самый красивый мяч на счету 23-хлетнего игрока «Пенисколы» Мичела

  • 31.12.2016 15:02
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www.lnfs.es
© www.lnfs.es

Национальная лига футзала Испании (LNFS) по уже давно сложившейся традиции определила лучшие голы Примеры, забитые в течение календарного 2016 года.

Лауреатами уходящего года стали: Рауль Кампос («Эль Посо Мурсия»), Хоселито («Пальма Футзал»), Серхио Лосано («Барселона Ласса»), Дарлан («Мовистар Интер»), Мичел («Пенискола»).

Предлагаем вашему вниманию видео лучших голов Примеры 2016 года

Источник — Sport.ua

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