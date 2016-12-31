Национальная лига футзала Испании (LNFS) по уже давно сложившейся традиции определила лучшие голы Примеры, забитые в течение календарного 2016 года.
Лауреатами уходящего года стали: Рауль Кампос («Эль Посо Мурсия»), Хоселито («Пальма Футзал»), Серхио Лосано («Барселона Ласса»), Дарлан («Мовистар Интер»), Мичел («Пенискола»).
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Источник — Sport.ua
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