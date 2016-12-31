© www.lnfs.es

Национальная лига футзала Испании (LNFS) по уже давно сложившейся традиции определила лучшие голы Примеры, забитые в течение календарного 2016 года.

Лауреатами уходящего года стали: Рауль Кампос («Эль Посо Мурсия»), Хоселито («Пальма Футзал»), Серхио Лосано («Барселона Ласса»), Дарлан («Мовистар Интер»), Мичел («Пенискола»).

Предлагаем вашему вниманию видео лучших голов Примеры 2016 года

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.