Евгений Красников и Александр Горяинов поддержали Василия Симонова

Неподдельный интерес у любителей футзала Харькова вызвало уникальное событие, которое пятничным вечером состоялось во Дворце спорта «Локомотива». Sport.ua уже рассказывал , что руководитель Комитета детского и юношеского футзала Ассоциации футзала Украины Василий Михайлович Симонов нуждается в сложной и дорогостоящей операции, связанной с трансплантацией почки, которая может быть проведена лишь за пределами Украины. С целью сбора средств и привлечения внимания спортивной общественности нашей страны и был организован благотворительный матч, в котором сыграли харьковский «Локомотив» против сборной команды воспитанников ДЮСШ «ЭХО», которая за время своего 13-тилетнего функционирования, в период с 1997 по 2010 год, выпустила не один десяток футзалистов, которые играли на высоком уровне, а о некоторых и вовсе можно говорить, как о звездах нашего футзала, поскольку ими были выиграны весомые трофеи как на клубном уровне, так и на уровне национальной сборной Украины.





Кроме того, поддержать большого подвижника футзала согласились и бывшие игроки харьковского «Металлиста» Александр Горяинов и Андрей Березовчук. Ну, и нельзя не отметить участие в матче спортивного директора национальных сборных Украины по футболу, известного футбольного функционера Евгения Красникова, который, кстати, совсем недавно был избран президентом Харьковской областной федерации футбола. Наверняка, для многих это будет неожиданной новостью, но Евгений Красников в юношеские годы некоторое время тренировался с первой командой «ЭХО».

Около пятисот болельщиков пришли посмотреть за перипетиями благотворительного матча, в котором никто не играл на какой-то заранее обговоренный результат. Естественно, за счет сыгранности и лучшей физической готовности по ходу матча «Локомотив» имел преимущество перед командой «Универ-ЭХО», в которой были как действующие игроки, так и те, кто уже завершил карьеру.

Но, естественно, не результат был главным в этом матче. Во время его проведения каждый желающий мог пожертвовать какие-то свои средства в поддержку Василия Симонова. Кроме того, во время видеотрансляции в интернете и на телеканалах «Sport 1» и «Xsport» неоднократно озвучивался номер карточки, на которую можно перечислить деньги.

Ну, и пока в качестве анонса можно сделать объявление, что в ближайшее время через социальные сети будет организован аукцион, на который в качестве лотов будут выставлены раритетные вещи – это клубные футболки звезд футбола и футзала с автографами, медали, которые были завоеваны сборной Украины по футзалу на престижных турнирах, мячи с автографами звезд футбола. Когда вся предварительная работа будет проделана, информация о старте аукциона обязательно будет распространена через интернет-СМИ и социальные сети.

Пока же еще раз напомним номер карточки, на которые можно перечислить средства в поддержку Василия Михайловича Симонова.

Карта Приватбанка № 4149 6258 0204 7348 (получатель Симонов Василий Михайлович)

«Локомотив» (Харьков) – «Универ-ЭХО» (Харьков) – 4:2 (2:0)

«Локомотив»: Литвиненко (Савенко, Бутов) – Бондарь, Овсянников, Лебедь, Серый – Д. Сорокин, А. Сорокин, Белоцерковец, Литвинов, Малышко, Свиридов, Шилов, Воронцов

«Универ-ЭХО»: Дегтяренко (Горяинов) – Федорченко, Чуднов, Киселев, Кудлай – Юнаков, Кондратюк, Замятин, Одегов, Чернышев, Красников, Березовчук

Белоцерковец, 5,51, Савенко, 27, Малышко, 53 – Чернышев, 43-с пенальти, Юнаков, 53 Белоцерковец, 5,51, Савенко, 27, Малышко, 53 – Чернышев, 43-с пенальти, Юнаков, 53



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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