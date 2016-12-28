Зірки українського футзалу перемогли зірок вітчизняного футболу

Заслужені ветерани вітчизняного футболу проти легенд футзалу: привітання любителів міні-футбольного видовища з новорічними святами однозначно вдалося – на трибунах спорткомплексу «Арена-Спорт» був справжній аншлаг.

Не кожного дня до Луцька однією компанією приїздять такі знані футбольні люди, як Анатолій Дем'яненко, Мирон Маркевич, Віталій Косовський, Володимир Єзерський, Едуард Цихмейструк та Всеволод Романенко. Втім, під кінець 2016-го року глядачі мали можливість спостерігати за їх грою (а добре знайомого лучанам Дем'яненка – на тренерському містку) на «Арені-Спорт».









А у перерві настав час подарунків: гравці дитячої команди «Юніор-Мідас» протистояли команді «Казка». У складі костюмованої «дружини» (як потім стало відомо, дівчат з «Легіону») був і Кенгуру, і ведмідь Михайло, і «Посіпака» з «Енгрі Бьорд», однак саме завдяки Коту-голкіперу казкові герої пропустили від юних талантів лише одного разу. Тож судді святкового поєдинку - Дід Мороз та Снігуронька - зафіксували перемогу дітей та роздали їм подарунки, а глядачі отримали купу позитиву. Щоправда, збірній Федерації футболу України протистояла не менш зіркова компанія – люди, імена яких не так давно гриміли не лише у вітчизняному, а й європейському футзалі: Сергій Коридзе, Раміс Мансуров, Олександр Кабаненко, Олег Безуглий, Віталій Чернишов та інші відомі футзалісти. Перший тайм (на левову частку якого, до речі, автор просто не встиг доїхати) пройшов за рівної та принципової гри, а ударна кінцівка у виконанні «Футболу» вивела під перерву цифри 2:1 на користь саме гравців «великого поля».А у перерві настав час подарунків: гравці дитячої команди «Юніор-Мідас» протистояли команді «Казка». У складі костюмованої «дружини» (як потім стало відомо, дівчат з «Легіону») був і Кенгуру, і ведмідь Михайло, і «Посіпака» з «Енгрі Бьорд», однак саме завдяки Коту-голкіперу казкові герої пропустили від юних талантів лише одного разу. Тож судді святкового поєдинку - Дід Мороз та Снігуронька - зафіксували перемогу дітей та роздали їм подарунки, а глядачі отримали купу позитиву.







Ще одним подарунком для вболівальників став другий тайм головного протистояння вечора. Втім, не в останню чергу завдяки голкіперу Костянтинові Власенку, «Футзал» витримав стартовий штурм суперників, а далі Коридзе та компанія показали перевагу у своєму виді спорту. Підсумковий рахунок – 4:2 на користь футзалістів.



Ще одним подарунком для вболівальників став другий тайм головного протистояння вечора. Втім, не в останню чергу завдяки голкіперу Костянтинові Власенку, «Футзал» витримав стартовий штурм суперників, а далі Коридзе та компанія показали перевагу у своєму виді спорту. Підсумковий рахунок – 4:2 на користь футзалістів.

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