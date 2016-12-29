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Сергей ЖУРБА: «Побывать на награждении и получить приз дорогого стоит»

В гостях у Sport.ua побывал лучший футзалист 2016 года, лауреат премии «Звезды украинского футбола»

  • 29.12.2016 00:16
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Сергей ЖУРБА: «Побывать на награждении и получить приз дорогого стоит»
Во вторник, 27 декабря, гостем Sport.ua стал лучший футзалист 2016 года, игрок сборной Украины, лауреат премии «Звезды украинского футбола» Сергей ЖУРБА. Он рассказал о начале занятий футболом в киевском «Динамо», о периодах в «ЛТК» и в харьковском «Локомотиве», о нынешних достижениях в «ХИТе» и многом другом.
 
— Прежде всего хотелось бы поздравить Вас с тем, что Вы стали лауреатом премии «Звезды украинского футбола», лучшим футзалистом страны. Как Вы узнали об этом мероприятии, как Вас пригласили? Как проходило мероприятие?
— Добрый день! Спасибо, что пригласили на веб-конференцию. Sport.ua — единственные, можно сказать, интернет-издание, которое не забывает наш футзал, освещает его.

Мне из ассоциации позвонили, спросили, что я делаю в понедельник, 19 декабря. Федерация футбола Украины организовывала это мероприятие. Я сказал, что ничем не занят, могу посетить. Так получилось, что я выиграл эту номинацию, очень приятно.
 
— Было ли для Вас интригой то, что Вы станете победителем?
— Интрига была до последней секунды. Когда назвали мою фамилию, я был очень удивлен. Очень приятно.

 
— Каково было оказаться в компании звезд футбола?
— Классно. Достойно провели это мероприятие, награждение. Было много футболистов в мужских номинациях: футзал, пляжный футбол, футбол среди инвалидов... Много номинаций было. Организация очень хорошая была.
 
— Наверное, стоит отметить Ассоциацию футзала Украины, что футзалисты, пляжники, женщины становятся частью большой футбольной семьи...
— Многие спортсмены там сидели, смотрели на наш большой футбол, на звезд. Много было футболистов, которые уже завершили свою карьеру, например, Андрей Шевченко. Побывать в таком месте, в такой ауре, получить приз дорогого стоит.
 
— Звезды футбола тоже посмотрели, кто же это такие — футзалисты, пляжники...
— И они посмотрели, что есть еще люди, которые не в большом зале (поле) играют, а поменьше, и добиваются немалых побед.
 
— Перейдем к вопросам от читателей нашего сайта. Расскажите, пожалуйста, о Вашем становлении как футзалиста, о начале профессиональной карьеры. Как Вы пришли в футбол? С киевским «Динамо» не пересекались?
— Пересекался. Хочу поблагодарить своего брата, который заставлял меня играть в футбол, а не ходить по дворам. Приходилось играть со старшими ребятами, достаточно неплохо у меня получалось — и он сказал маме: «Нужно Сережу отправить в какую-то детскую школу». У нас рядышком был стадион «Химволокно»...
 
— Это в каком районе Киева?
— Это Деснянский район. Сейчас там торговый центр «Проспект» вместо футбольного поля. Я туда пришел, тогда, как оказалось, тренировалась команда моего возраста «Динамо» (Киев). Тогда из двадцати мальчишек выбрали меня и Мишу Гера. Так я попал в детскую школу «Динамо», занимался там три года. Но со временем у меня не получалось расти, а тогда был подбор немножко другой специфики.
 
— Да, я уже не в первый раз слышу, что в те годы почему-то был уклон на высокорослых, чтобы носились по полю...
— Тогда требовали результат. Тренеры брали высоких: ему просто бьешь мяч вверх в штрафную, а он стоит с низкорослыми мальчиками и просто втыкает в ворота мячи. Больше им ничего не надо. А работа с мячом и мышление уходили на второй план. Сейчас пожинаем плоды того, что многое потеряли мы в развитии.
 
— Сейчас на примере Месси эта тенденция сдвинулась немножко, и невысокого роста футболисты способны достигать результатов...
— Конечно.
 
— Как произошел переход из «Динамо» в футзал?
— С «Динамо» я в 13 лет закончил. Можно сказать, уже не хотел играть вообще нигде, думал заняться учебой, чем-то другим. Но мой знакомый сказал, что организовывается команда, в перспективе, может, будем играть в футзал. Я пошел, решил потренироваться, а дальше будет видно. Наша детская школа «Улисс» была создана...
 
— Она сейчас есть?
— Уже нет. Тогда было три команды: 1983-1984 годов смешанная, 1987-1988 и 1989. Все выпустились. Тренеры, которые развивали это, вместе с нами пошли в Высшую лигу, а школа ушла на второй план.
 
— Тренер Тарас Оглоблин был?
— Да, Тарас Оглоблин, Игорь Викторович Селезнев и Андрей Михайлович Фещенко — они этим занимались.
 
— Сколько лет в «Улиссе» Вы проиграли?
— С 14-15 лет до 20.
 
— Футзал сразу понравился как вид спорта? Все-таки он отличается от футбола. Почувствовали, что это Ваше?
— Можно и так сказать. Играли, получалось, выигрывали. Почему не заниматься? А дальше все происходило более профессионально: поступили в университет, в Первой лиге играли, во Второй.
 
— Что бы Вы посоветовали начинающим молодым футзалистам?
— Много тренироваться, не опускать руки, если что-то не получается, потому что пройдет время — и все станет на свои места.
 
— Считаете ли Вы, что футзальную подготовку нужно сделать базовой для всех футболистов, вне зависимости от того, футболом или футзалом они будут в дальнейшем заниматься?
— Конечно, я только за то, чтобы это внедряли, потому что футзал — это очень быстрое мышление, принятие решений должно быть моментальным, все происходит очень быстро. Многие мои знакомые не знали, что такое футзал, приходили на игру, а потом говорили: «Когда следующая игра? Мы хотим прийти посмотреть». То есть, люди приходят и 40 минут в напряжении сидят и смотрят, потому что все время моменты то возле одних, то возле других ворот. Если в большом футболе может быть пауза, то в футзале такого нет. Думаю, многие тренеры это внедряют, просто они должны это немножко модернизировать. Не все привносить, а постепенно какие-то моменты должны быть.
 
— Как Вы считаете, чего на данный момент не хватает такому виду спорта, как футзал, чтобы стать еще популярнее?
— Многого не хватает. Информации, чтобы люди все это видели. Не хватает хороших залов, чтобы люди приходили и удобно себя чувствовали на трибуне. Также финансирования, командам нужны мячи, форма, много чего.
 
— Есть такое мнение, что то, что футзал признали олимпийским видом спорта, дало толчок...
— Думаю, да. Уже все комитеты немножко по-другому будут на это смотреть, будут больше развивать, будет больше людей, которые захотят тратить деньги на это, больше людей узнают об этом виде спорта даже.
 
— Первым Вашим профессиональным клубом была «Луганская телефонная компания», да?
— Да.
 
— Читатель пишет: «Вы заслужили эту награду, поздравляю. Так считаю еще со времен Вашего выступления за мою любимую ЛТК. Соответственно, хотелось бы спросить Вас о луганском этапе карьеры, а также услышать Ваше мнение о Юрие Михайловиче Шацком (президенте ЛТК). Здоровья и новых достижений Вам! С наступающим!»...
— Спасибо большое. Два с половиной года я провел в Луганске. Не жалею, что рискнул и поехал туда. У нас некоторые ребята не захотели ехать, далеко от дома. Я для себя решил, почему не попробовать зацепиться в Высшей лиге. Я приехал, Юрий Михайлович создал все условия для того, чтобы мы росли как футзалисты. У нас была академия, в которой мы жили, все необходимое — интернет, питание — было. Команда показала не очень хороший результат, но держалась на своем уровне. Приходили ребята, уходили после этапа в Луганске в основном наверх.
 
— То есть это был как старт?
— Да. И Юрий Михайлович старался таким образом поддерживать футзал. У меня только хорошие впечатления от Луганска и от Юрия Михайловича. Он всегда выполнял то, о чем говорил.
 
— Пользователь Sport.ua пишет: «Какой на данный момент гол, пас или матч для вас является самым памятным? Желаю дальнейшего профессионального роста (главное — не почивать на лаврах) и успехов как на внутренней, так и на международной арене». Более десяти лет профессиональной карьеры, получается?
— Да, в Высшей лиге десять лет.
 
— Какой для Вас самый памятный гол, пас или матч?
— Помню, в Бразилии, в Форталезе, мы играли неофициальный чемпионат мира, Гран-при была игра. Меня выпустили в дополнительное время, когда счет с Парагваем был 4:4 — тогда я забил решающий гол. Это была одна из моих первых поездок за сборную, я принес победу...
 
— С перепугу...
— Да. И я там почти ничего не сделал, просто вышел, мне Сергей Задорожный отдал передачу — и я забил мяч.
 
— Наверное, один из первых мячей за сборную?
— Да. Отложился у меня в голове. А так, этих моментов много. Главное — чтобы итоговый результат был высокий.
 
— Я посмотрел статистику, за сборную у Вас не так много, порядка двух десятков мячей, да?
— Да. В сборной не так идет, как в чемпионате Украины. Но главное — чтобы сборная Украины добывала победы, поднималась в рейтинге выше и наших парней звали в зарубежные клубы.
 
— Помните ли Вы свой первый вызов в сборную? Это было до Гран-при?
— Первый вызов был еще до Гран-при. Был Кубок Финпромко в Екатеринбурге. А перед этим наши молодежная и национальная команды играли товарищеские встречи против Беларуси. Сказали: кто в молодежной сборной хорошо себя проявит — тот поедет с национальной в Екатеринбург. Так получилось, что я себя проявил — и меня забрали.
 
— Там второе место, по-моему...
— Да, мы второе место заняли. Даже в первой игре я отличился голом.
 
— С Венгрией...
— Да, с Венгрией мы играли, 3:0.
 
— Я был на этом турнире...
— Это был первый выезд.
 
— 2016 год при том, что Вы были признаны лучшим, все-таки для сборной не оправдал, наверное, ожиданий: и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Как бы Вы оценили этот год? Почему не удалось достичь желаемого результата?
— В 2016 году нам не удалось добыть чего-то существенного ни на Европе, ни на чемпионате мира. Причины? Честно говоря, явных нет. Нужно больше работать, стараться, готовиться к этим играм. Сейчас все развиваются, показывают хороший футзал. Сейчас не так легко забраться наверх. Аргентина долго готовилась к чемпионату мира, результат оправдал их работу. Поэтому нам нужно делать выводы, и чтобы каждый игрок полностью отдавался на футбольном поле.
 
— И, наверное, нужно взять на заметку поражения за 0,3 секунды, на предпоследней минуте — обидные поражения...
— Да, у нас мячи на последних секундах — частое явление. И не только в футзальной сборной, но и в большом футболе, и в других видах спорта. В конце у нас все время чего-то не хватает — концентрации или везения. Ладно, если раз за десять лет. Но когда это из турнира в турнир... Вроде бы понимаешь, смотришь и готовишься, и вроде бы уже готов к этому, но все равно получается так. Очень обидно.
 
— Вернемся к Вашей клубной карьере. Два с половиной года в ЛТК, затем был «Локомотив». Как состоялся Ваш переход в харьковский «Локомотив»? Это 2009 год...
— Евгений Семенович Рывкин позвонил мне и предложил: если у меня есть желание перейти в команду, то клуб «Локомотив» будет обсуждать трансфер с Юрием Михайловичем. Я ответил, что не против, команда молодая, перспективная, на длительное время идти на контракт туда с надеждами на медали, на добытие чемпионства. Евгений Семенович решил вопрос — и я за две недели переехал в Харьков.
 
— Семь лет Вы провели там?
— Да.
 
— Это солидный срок...
— Да, можно сказать, бОльшую часть карьеры провел в одной команде.
 
— Если семь лет в ХИТе проведете — это даже сложно сейчас представить...
— Сложно? Я был бы рад еще семь лет играть, и в такой команде.
 
— В харьковский период карьеры Вы с командой шли к чемпионству...
— Да, мы много работали на тренировках, набили шишки, потому что молодые ребята. Мы были всегда рядом, но ни Суперкубок, ни кубок в чемпионате не выиграли. Потом весь труд оправдал наши ожидания — мы выходили на третье место, на второе, на первое. Причем постепенно. Не так, что взлетели, а потом резко упали, как некоторые клубы. Мы планомерно к этому подошли, зацепились за вершину и три года там пробыли. К сожалению, в прошлом году не получилось сделать это четвертый раз. Как исторический факт он был бы очень приятен.
 
— Казалось бы, что вы были фаворитами, все за вас было. Как могло случиться так, что в тот день вы проиграли «Энергии»?
— Бывает и такое, когда подбор игроков в команде хороший, уровень всего в клубе хороший, но не свершилось то, чего ожидали. А другая команда старалась, билась — и с долей фарта они добились этого.
 
— За семь лет был хороший международный клубный опыт у Вас — три Кубка УЕФА, основные, элитные раунды. Что особенно запомнилось? Говорили, что немножко не везет: как не «Барселона», так «Интер Мовистар». Может быть, даже и хорошо, что удалось с этими командами поиграть?
— За всю мою карьеру в «Локомотиве» со жребием «Локомотиву» всегда не везло. Мы не искали легких путей, но постоянно нам попадались что в Кубке УЕФА, что в чемпионате, что в Кубке сильные команды. Было бы приятнее, если бы мы прошли в «Финал четырех» и прошли топовую команду — это показало бы нашу силу. Так получилось, что мы были близки, но на вершину так и не забрались.
 
— Но какие-то хорошие матчи были ведь: с «Барселоной», с «Мовистаром», с «Пескарой» — это все топ-клубы. С «ЭРА-ПАКом» очень хорошие матчи у вас были, с «Баку Юнайтед»...
— Да, с «Барселоной», с «Баку Юнайтед» у нас группа была. Там, можно сказать, все четыре команды очень хорошие. «Барселона» есть «Барселона», она все довела до логического завершения и прошла дальше. Причем на нас они готовились очень серьезно. Казалось бы, 2:0, можно аккуратно довести матч до логического завершения, но они и дальше бежали, не давали нам ни малейшего шанса. Это показатель уровня команды и работы тренера.
 
— Вспоминая матч с «Бенфикой», когда были в шаге от «Финала четырех», давило то, что ничья устраивала? Может, лучше было бы выигрывать?
— Да, так нужно выходить на каждую игру. Когда начинаются какие-то мысли — все происходит не так, как ты хотел. Поэтому нужно выходить, обыгрывать. Хотя бы вничью нужно было сыграть — и результат был бы. А думали — вот мы и не прошли. А казалось бы, у нас были все предпосылки к тому, чтобы мы прошли дальше, даже ничья нас устраивала.
 
— Никогда наша команда не была так близка к «Финалу четырех». Но не удалось «Локомотиву», хотя подбор хороший. Это, наверное, пик «Локомотива» на европейской арене?
— Можно сказать, что да. Этим летом пошла перестройка. Хотя, было бы чемпионство — может, было бы по-другому. Но никто не знает.
 
— С чем связан Ваш уход из «Локомотива» в ХИТ?
— Когда я уходил из «Локомотива», еще не знал точно, куда пойду. Остался без команды, искал варианты. Причина — в «Локомотиве» финансовая сторона в данный момент не очень хорошая. Нас оповестили о том, что будет урезаться бюджет в связи с новым руководителем в «Укрзализныце». Чтобы жить в Харькове, мне нужно снимать квартиру. На те средства, которые давали, не сильно поживешь.
 
— То есть, это финансовая сторона была?
— Да. В нашей жизни это сейчас самое главное, потому что без денег мы ничего, можно сказать, не сделаем. По обоюдному согласию мы разошлись. Хотелось чего-то нового, свежего. Финансовая сторона «Локомотива» подтолкнула меня к тому, что пора менять команду, сделать что-то новое, может быть, попробовать себя в каком-то другом чемпионате. Но чемпионаты других стран уже начались, все легионерские позиции были закрыты. Варианты оставались только Украина, Беларусь.
 
— Я Вам уже как-то при личной встрече говорил, что читал знаменитую фразу Лобановского: «Больше семи лет футболистам в одной команде сложно играть, нужно менять». И у Вас как раз семь лет...
— Вот и сложилось так.
 
— В ХИТе как Вас встретили? Уже там фактически была собранная команда, готовилась к сезону. Там больше пляжный был на тот момент, да? В пляжный футбол Вас еще не задействовали?
— Еще нет, но сказали, что хотят посмотреть на меня на песке.
 
— Может, еще в пляжном бОльшие перспективы будут?
— Можно попробовать, почему нет?
 
— И Борсуков затмить...
— Это уже сама игра покажет. А сейчас у нас футзал.
 
— ХИТ выиграл 12 игр чемпионата и один раз сыграл вничью. Как считаете, это сила команды или, возможно, соперники недооценили? О недооценке, наверное, сложно говорить после тринадцати матчей...
— Когда удачные один-два тура, то можно ссылаться на недооценку. А когда команда показывает стабильную игру, стабильный результат длительное время — то это сила команды.
 
— В самой команде для ребят это неожиданный результат — что понеслись победным маршем? Как внутри?
— Внутри все хорошо. Ребята, может быть, думали, что не так резко у нас все будет получаться. Но мы много работали на сборах, готовились к каждой игре, отдавались полностью друг за друга — результат тому показатель. Поэтому внутри команды сейчас очень хорошее настроение. Коллектив очень хороший, все общаются, никто за спиной ни про кого ничего не говорит, и все отдаются полностью на футбольном поле.
 
— Вопрос от читателя. Отличается ли подготовка к играм в командах «Локомотив» и ХИТ? Тяжело ли было Вам перестроиться? Привнес ли Олег Лукьяненко, главный тренер ХИТа, что-то новое для Вас как для футзалиста?
— В тренировочном процессе некоторые упражнения пересекались. Но если в «Локомотиве» в упражнении делается акцент на одно, то в ХИТе — на другое обращают внимание. Перестраиваться несложно было. Тренер ставит задачу — нужно выполнять, работать. Тренировочный процесс мне нравится, потому что я ухожу с поля обессиленным. Можно сказать, что я отдал все, что мог. У него есть своя программа, он ее дает.
 
— Пока приносит результат...
— Да, главное — результат. Значит, делаем все правильно.
 
— Вопрос от пользователя. Почему, на Ваш взгляд, не вызывают в сборную Сергея Чепорнюка?
— Наверное, это вопрос больше к тренеру сборной. Но, думаю, он своей игрой доказал, что может играть в сборной.
Таких людей, которые спрашивают о нем, очень много. Думаю, Александр Петрович услышит, тщательно на него посмотрит и пригласит в сборную. Думаю, это дело времени.
 
— Скользкий вопрос от читателя. Кого из своих тренеров Вы считаете лучшим и почему?
— Каждый по-своему хороший. Самое главное — что мы вместе с тренером добывали результат. Он ставил задачу, я и команда выполняли ее — и приходили к победам, к чемпионству.
 
— И от каждого тренера можно взять что-то на будущее?
— Конечно.
 
— Кто для Вас лучший футзалист Украины за всю историю?
— У нас много хороших футзалистов. Если вспоминать золотую команду, которая добывала результат, все феерили, и вице-чемпионами Европы становились дважды. Кого-то одного выделить невозможно.
 
— Обычно вспоминают Игоря Москвичева, Сергея Коридзе, Александра Косенко...
— Если кого-то из них выбрать, думаю, Сергей Коридзе, потому что он после этого всего играл в топ-чемпионате, и до сих пор там работает. Больше его игра мне импонировала в то время.
 
— Есть ли желание поиграть в зарубежном клубе? В каком чемпионате? Топ — Испания, Италия, Португалия, Россия. Вы следите за этими чемпионатами?
— Я слежу за многими чемпионатами, там много полезной информации можно увидеть: те же стандарты, небольшие визуальные тенденции в развитии футзала. Потому что они законодатели этого всего, там можно это увидеть. Конечно, хотелось бы поиграть на очень высоком уровне, в топ-чемпионате. Свершится ли это — не знаю. Нужно доказывать игрой, чтобы тебя видели и приглашали.
 
— Наверное, нужно выстрелить на турнире в Европе...
— На международном турнире показать очень хорошую игру, чтобы люди увидели и заинтересовались.
 
— У Вас есть агент?
— Агента у меня нет.
 
— Может, поработать в этом направлении?
— Я общался с некоторыми агентами в перспективе: если найдет хорошую команду в хорошем чемпионате — мы можем решить вопрос контракта с ним. Но так получилось, что по вариантам у меня не судьба.
 
— Какие Вам нравятся чемпионаты?
— На первом месте — Испания, конечно, там все команды очень хорошие, судьба матча решается за считанные секунды. Много высококвалифицированных футзалистов там играет, там каждая игра очень тяжелая. В таких играх ты будешь развиваться намного быстрее, чем в чемпионатах, где одну игру сыграл, две можно отдохнуть.
 
— Когда Вы играли в «Локомотиве», бомбардирскими качествами не особо отличались, а сейчас вверху в списке бомбардиров. В чем секрет результативности и эффективности? Почему прорыв по забитым мячам? Или уровень чемпионата у нас упал, что легче стало забивать?
— Сейчас уровень наоборот, начинает расти. Было падение, но сейчас наш чемпионат встает на ноги, можно сказать. В «Локомотиве» специфика игры немножко другая, более простая и больше акцент на оборону. ХИТ играет в другой футзал — открытый, с большим количеством моментов. Он сам играет, другим дает, поэтому так получается так, что добегаю до ворот соперника — и забиваю голы. Тем более такие партнеры, которые сами могут забивать мячи, а они тебе отдают.
 
— Есть в футзале, говорят, голы имени Журбы — с угловых, с аутов, в нулевого угла. Это где-то Вы в свое время подсмотрели? Или как к этому пришли?
— Где-то видел, не помню уже, это неважно. Но гол — это дело фарта. Рикошет — ты же не знаешь, куда полетит мяч.
 
— Можно сознательно ударить в сторону...
— Да, это дезориентирует вратаря, защитников. Может быть один, два рикошета, может залететь в ворота, может не залететь. Так получилось, что за короткое время несколько мячей таким образом забили — и тренер начал называть их голами имени Журбы.
 
— Как Ваша команда поздравила Вас с победой в футбольной номинации?
— Ребята меня тепло встретили, очень рады были, что игрок нашей команды получил приз. У нас идет чемпионат, работаем. Мы стараемся идти дальше, не останавливаться. А с меня причитается. После каждой победы нужно выставиться ребятам, потому что благодаря им это происходит.
 
— Турнирная ситуация складывается так, что тур-два — и вы первое место себе обеспечите и де-юре, и де-факто. Как дальше до плей-оффа месяц-полтора держать себя в форме? Где находить мотивацию?
— Нужно находить. Это уровень игроков. Если у них нет мотивации, какой смысл выходить на поле?
 
— Первое место железобетонное в регулярном чемпионате. Как не утратить мотивацию до плей-офф?
— Работать, тренироваться, не давать спуску. Нужно, чтобы тренер не давал спуску, он должен еще больше от нас требовать, заставлять все делать на высоких скоростях и все, что надо. Добыть как можно больше побед — это тоже мотивация.
 
— Вы не обговаривали пройти регулярку, осталось пять матчей, без поражений?
— Мы это не обсуждаем. Мы к каждой игре готовимся, у нас задача на каждую игру — добыть победу и спокойно отдыхать. Думаю, на этом не нужно зацикливаться.
 
— Не ставилась задача пройти под ноль, да?
— Когда-то в «Локомотиве» такое было, что «Локомотив» год не проигрывал дома вроде бы или в чемпионате. Заинтересовывали, говорили, если мы выиграем в этой игре, будет рекорд — и мы проиграли.
 
— После ничьей с «Ураганом» 0:0 психологически была досада, что выигрышная серия оборвалась? Или хорошо, что уже не такое давление? Нужно отдать должное «Урагану»...
— Мы спокойно отнеслись к этому. И «Ураган» неплохо смотрелся, и мы в том матче не показали хорошую игру. Мы аккуратно играли, хотя нужно быть играть в свою игру, хоть и на их поле, и не поддаваться на некоторые ситуации. Мы сами виноваты, что так произошло.
 
— Вопрос от читателя. О Ваших спортивных достижениях все осведомлены. Хотелось бы узнать, когда Вы собираетесь официально оформить взаимоотношения, которые есть сейчас?
— Хороший вопрос. Думаю, в скором времени это произойдет. Отношения есть, мы уже восемь лет вместе.
 
— Сам Бог велел уже...
— Сам Бог велел, но штамп в паспорте мало что решает.
 
— Для девушек, бывает, многое...
— У нас в этом плане спокойно. Зайти в ЗАГС, расписаться, официально оформить...
 
— Друзей пригласить, человек 100...
— Это же друзья и спрашивают. (Смеется)
 
— Мы встречаемся с Вами накануне 2017 года. Что бы Вы пожелали читателям Sport.ua, болельщикам, всем гражданам Украины?
— Хочу, чтобы весь негатив, который в последнее время накопился в нашей стране, остался в старом году, а в новый год мы вошли на позитиве, в хорошем настроении, чтобы у нас везде все наладилось. Думаю, если мы будем с позитивом на все это смотреть — будет намного легче и все будет хорошо.
 
Беседовал Анатолий ПОДВОЙСКИЙ, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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