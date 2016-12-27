АФУ запрошує футзальних тренерів на навчання за програмою «В»-диплому

Продовжуючи стратегічну мету зі спеціалізованого навчання тренерів, яка вже неодноразово була реалізована під час організації та проведення навчальних курсів за програмою диплому «С», Асоціація футзалу України не зупиняється на досягнутому.

Внаслідок проведеної кропіткої роботи, АФУ спільно з Центром ліцензування Федерації футболу України організовує та проводить навчання тренерів за програмою диплому «В», яка на даний момент є найпрестижнішою у світовому футзалі. В межах програмного курсу планується приїзд кращих лекторів УЄФА. Варто зазначити, що подібних заходів на теренах колишнього СНД ще не було, і це зайвий раз підтверджує високий рівень цих заходів.

Асоціація футзалу України запрошує на навчання тренерів клубів Екстра-ліги, Першої та Другої ліг, аматорських колективів, жіночих команд та ДЮСШ. Навчання футзальних тренерів за програмою «В»-диплому УЄФА з футзалу відбуватиметься у Будинку футболу за адресою: м. Київ, Лабораторний провулок, 7а, Будинок футболу.

Терміни навчання:

Перший семестр — з 30 січня по 03 лютого 2017 року;



Другий семестр — з 03 по 07 квітня 2017 року;



Третій семестр (тренерська практика) — з 08 квітня по 21 травня 2017 року;



Четвертий семестр – з 22 по 26 травня 2017 року.

Слухачі учбового курсу забезпечуються методичними матеріалами, канцелярським приладдям, проживанням та 3-разовим харчуванням.

Після рішення комісії щодо зарахування, кожен тренер-слухач отримає офіційне повідомлення на особисту електронну пошту про перерахування коштів за навчання в сумі 18.270,00 (вісімнадцять тисяч двісті сімдесят) грн.

Кількість слухачів у групі 20 чоловік.

Просимо Вас в строк до 10.01.17р. надати письмове підтвердження участі у навчанні тренера(-ів) Вашого клубу / відділення на електронну адресу: pavel-perepelica@mail.ru

Источник — Sport.ua

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