Кубок України з футзалу: результати жеребкування 1/8 та 1/4 фіналу

В Будинку футболу 26 грудня відбулось жеребкування 1/8 та 1/4 фіналу Кубка України 2016/2017.
В жеребкуванні взяли участь представники команд. Результати жеребкування вашій увазі.
В жеребкуванні взяли участь представники команд. Результати жеребкування вашій увазі.
1/8 фіналу
Матч №1 МКВ (Одеса) – Локомотив (Харків)
Матч №2 Кардинал-Рівне (Рівне) – СумДУ (Суми)
Матч №3 Титан-Зоря (Покровське) – Віза-Вторма (Івано-Франківськ)
Матч №4 Юні-Ламан (Чорноморське) – Епіцентр К3 (Київ)/ЮВІКО (Дніпро)
Матч №5 Ураган (Івано-Франківськ) – Енергія (Львів)
Матч №6 ХІТ (Київ) – Продексім (Херсон)
Матч №7 Епіцентр К-Авангард (Одеса) – Катеринославхліб (Дніпро)
Матч №8 ЛТК/ІнБев/НПУ (Луганськ/Житомир/Київ) – Сокіл (Хмельницький)
Базова дата перших матчів – 21 січня, і вони пройдуть на майданчиках команд, які в парах вказані першими. Базова дата матчів-відповідей – 11 лютого.
Матч №1 МКВ (Одеса) – Локомотив (Харків)
Матч №2 Кардинал-Рівне (Рівне) – СумДУ (Суми)
Матч №3 Титан-Зоря (Покровське) – Віза-Вторма (Івано-Франківськ)
Матч №4 Юні-Ламан (Чорноморське) – Епіцентр К3 (Київ)/ЮВІКО (Дніпро)
Матч №5 Ураган (Івано-Франківськ) – Енергія (Львів)
Матч №6 ХІТ (Київ) – Продексім (Херсон)
Матч №7 Епіцентр К-Авангард (Одеса) – Катеринославхліб (Дніпро)
Матч №8 ЛТК/ІнБев/НПУ (Луганськ/Житомир/Київ) – Сокіл (Хмельницький)
Базова дата перших матчів – 21 січня, і вони пройдуть на майданчиках команд, які в парах вказані першими. Базова дата матчів-відповідей – 11 лютого.
1/4 фіналу
Переможець матчу №1 – Переможець матчу №2
Переможець матчу №3 – Переможець матчу №4
Переможець матчу №5 – Переможець матчу №6
Переможець матчу №7 – Переможець матчу №8
Переможець матчу №1 – Переможець матчу №2
Переможець матчу №3 – Переможець матчу №4
Переможець матчу №5 – Переможець матчу №6
Переможець матчу №7 – Переможець матчу №8
Источник — АФУ
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