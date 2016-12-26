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Кубок України з футзалу: результати жеребкування 1/8 та 1/4 фіналу

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 21 січня

  • 26.12.2016 15:11
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Кубок України з футзалу: результати жеребкування 1/8 та 1/4 фіналу
В Будинку футболу 26 грудня відбулось жеребкування 1/8 та 1/4 фіналу Кубка України 2016/2017.

В жеребкуванні взяли участь представники команд. Результати жеребкування вашій увазі.
 
1/8 фіналу

Матч №1 МКВ (Одеса) – Локомотив (Харків)

Матч №2 Кардинал-Рівне (Рівне) – СумДУ (Суми)

Матч №3 Титан-Зоря (Покровське) – Віза-Вторма (Івано-Франківськ)

Матч №4 Юні-Ламан (Чорноморське) – Епіцентр К3 (Київ)/ЮВІКО (Дніпро)

Матч №5 Ураган (Івано-Франківськ) – Енергія (Львів)

Матч №6 ХІТ (Київ) – Продексім (Херсон)

Матч №7 Епіцентр К-Авангард (Одеса) – Катеринославхліб (Дніпро)

Матч №8 ЛТК/ІнБев/НПУ (Луганськ/Житомир/Київ) – Сокіл (Хмельницький)

Базова дата перших матчів – 21 січня, і вони пройдуть на майданчиках команд, які в парах вказані першими. Базова дата матчів-відповідей – 11 лютого.
 
1/4 фіналу

Переможець матчу №1 – Переможець матчу №2

Переможець матчу №3 – Переможець матчу №4

Переможець матчу №5 – Переможець матчу №6

Переможець матчу №7 – Переможець матчу №8

Источник — АФУ

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