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Барселона Ласса с тремя очками вылезла из передряги в Наварре

13 тур. Аутсайдеры Примеры выдали самый драматичный матч тура: «Хумилья» побеждает «Леванте»

  • 31.12.2016 18:44
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www.lnfs.es
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После небольшой рождественской паузы регулярный чемпионат в Примере вернулся в своё привычное русло, и в заключительные дни уходящего года были сыграны матчи 13-го тура, которые сохранили статус-кво в верхней части турнирной таблицы между тремя грандами.
 
Первыми из них на матч тура вышли игроки «Эль Посо Мурсии», которые на паркете спорткомплекса «Palacio de Deportes de Murcia» принимали «Гран-Канарию». Команда с Канарских островов не иначе перепраздновала Рождество, и в Мурсии не смогла оказать никакого сопротивления подопечным Дуды. Хороший матч выдал 21-нолетний Маттеус, который записал на свой счет хет-трик. Дубль в активе Кардинала, а еще португалец, известный своим неуравновешенным характером, умудрился уже при счете 8:0 заработать вторую желтую карточку, и, как следствие, удаление.
 
Чуть позже по времени свой матч против «Пенисколы» начал «Мовистар Интер», и чемпиону Испании пришлось помучиться с середняком Примеры. Гости спокойно пережили быстро пропущенный от Карлоса Ортиса мяч, и, классно разыграв два стандарта, на перерыв ушли, ведя в счете 2:1. И все же, то постоянное давление, которое шло на ворота голкипера «Пенисколы» Икера, во втором тайме принесло результат команде Хесуса Веласко. Ключевым в матче стал отрезок во второй половине второго тайма, когда в течение 44-х секунд сначала Дарлан, а затем Борха отправили по мячу в ворота «Пенисколы». Вылезти из «минус два» гостям оказалось не по силам, а итог матчу подвел Рикардиньо, не упустивший свою возможность отправить мяч в пустые ворота.
 
Взяв по три очка в пятничных матчах тура, «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер» обошли «Барселону Ласса», и возвращать своё лидерство каталонцам предстояло в матче, который обещал быть очень сложным. Играть в Памплоне против «Магны Гурпеа» сложно любой команде, и случаев, когда и гранды Примеры уезжали из Наварры ни с чем, не один и не два. «Барселоне Ласса» все-таки удалось вырвать на выезде три очка, но выдохнуть облегченно главный тренер каталонцев Андреу Плаза смог только за считанные секунды до финальной сирены.
 
В этой игре место в воротах «Барселоны Ласса» было доверено опытному Хуанхо, но на 12-й минуте он не смог выручить свою команду после дальнего удара капитана «Магны Наварра» Хави Эсеверри. Отыграться «Барсе» удалось только ближе к концу тайма, когда Ромуло добил мяч в сетку после удара Феррао. А вот в начале второго тайма уже Ромуло выступил ассистентом для Феррао – один бразилец, выступающий за сборную России, с аута прострелил в штрафную, а второй бразилец, но уже из сборной Бразилии, оказался у ворот самым расторопным. Как и должно быть при счете 1:2, концовка матча выдалась очень жаркой. Играя с пятым полевым, «Магна Гурпеа» провисела на воротах Хуанхо, но ошибка Арасы, как раз и игравшего во вратарской футболке, позволила Марку Толре отправить мяч в пустые ворота. 1:3 – «Барселона Ласса» встретит Новый год лидером Примеры.
 
Долгих 13 туров пришлось ждать своей первой победы в Примере «Хумилье», прочно осевшей на последнем месте. Пришла же она в Валенсии в матче против «Леванте», который только-только возглавил новый тренер Давид Мадрид. И у 37-милетнего наставника, как в известной поговорке, первый блин получился комом. Уже на 2-й минуте после удара Эвертона с углового мяч рикошетом от Эмилио Буэндии оказался в воротах «Леванте», а еще через три минуты тому же Эвертону ни чья помочь не была нужна – дальний удар почти от левой бровки для вратаря «левантийцев» Йерая оказался неберущимся. Как оказалось, двух мячей «Хумилье» для победы хватило. До перерыва «несчастный»  Эмилио Буэндиа не реализовал 10-тиметровый, а забить «Леванте» удалось лишь однажды, когда на 32-й минуте отличился Триподи. В этот момент гости играли втроем после удаления Линекера, а чуть позже, когда у «Хумильи» был удален уже Лукас, мурсийцам удалось отбиться. Триподи мог принести «Леванте» ничью, но с дабл-пенальти пробил выше ворот. Не было счастья у хозяев удачи и при игре с пятым – уже перед самой сиреной после удара Эмилио Буэндии и рикошета мяч нашел перекладину.
 
Как видим, драматичный матч получился между аутсайдерами Примеры, которые если все-таки намерены сохранить свои места в сильнейшем испанском дивизионе, в новом году просто обязаны резко прибавлять.
 
В 2017 году регулярный чемпионат Испании возобновится матчами 14 тура, которые пройдут в один день – 7 января. И центральным в туре будет каталонское дерби – «Катгаз Э. Санта Колома» у себя на площадке в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет принимает «Барселону Ласса».

29-30 декабря. 13 тур
 
«Эль Посо Мурсия» – «Гран-Канария» – 8:0 (3:0)
 Фернандо (2), Маттеус (15,22,30), Кардинал (18,33), Рауль Кампос (28), Пито (29)



«Сантьяго Футзал» – «Хаэн» – 3:3 (0:1)
 Алекс Диз (31), Антонио Диз (35), Армандо (39) – Маурисиньо (20), Дани Мартин (21), Кампой (27)



«Мовистар Интер» – «Пенискола» – 5:2 (1:2)
 Ортис (4), Давид Пасос (22), Дарлан (34), Борха (34), Рикардиньо (40) – Мичел (12), Хуан Эмилио (17)



«Катгаз Э. Санта Колома» – «Рибера Наварра» – 1:1 (0:0)
 Решья (37) – Уссама (34)



«Леванте UD» – «Хумилья» – 1:2 (0:2)
 Триподи (32) – Эмилио Буэндиа (2, автогол), Эвертон (5)



«Пальма Футзал» – «Пластикос Ромеро Картахена» – 8:0 (2:0)
 Чичо (9,19), Аттос (25,39), Хоселито (29), Парадински (31,34), Элой Рохас (37)



«Магна Гурпеа» – «Барселона Ласса» – 1:3 (1:1)
 Эсеверри (12) – Ромуло (17), Феррао (23), Марк Толра (40)



«Риос Реноваблес Сарагоса» – «Пескадос Рубен Бурела» – 5:4 (4:0)
 Трасобарес (7,7), Адри Ортего (9,22), Ричи Фелипе (13) – Яго Родригес (31,34), Ренато (37), Яго Мигес (38)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 

Источник — Sport.ua

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