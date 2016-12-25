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Мирослав Хом’як – президент Асоціації футзалу Львівщини

Новий президент обраний на 4-річний термін

  • 25.12.2016 14:37
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  • 1 комментария
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Мирослав Хом’як – президент Асоціації футзалу Львівщини
За підсумками таємного голосування 49-ти делегатів конференції Мирослав Хом’як набрав 27 голосів, що стало на вісім більше, аніж його єдиний конкурент, президент СК «Енергія» Олександр Стефанків. Останній набрав 19 голосів, три бюлетені визнали недійсними.
 
Будучи уже новим президентом Асоціації футзалу Львівщини, Мирослав Хом’як запропонував колишньому президенту Юрію Сорочику стати почесним президентом АФЛ, на що більшість присутніх проголосувала «за». Роботу Юрія Сорочика на посаді президента ФМФЛ делегати визнали задовільною. До слова, більшість делегатів на звітно-виборній конференції також проголосували за зміну назви громадської організації. Федерацію міні-футболу (футзалу) Львівщини перейменували на Асоціацію футзалу Львівщини.
 
Остаточний склад виконкому АФЛ стане відомо у суботу, 4 лютого  2017 року.

Источник — Гал-інфо

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Комментарии
    Dima Any
      Dima Any, 25.12.2016 16:27
    +1
    та .. , де вони того сдпу - ка відкопали , це людина медвечука , шкода львівський футзал
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