Евгений РЫВКИН: «Мы не имеем права так играть»

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Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Действия моих подопечных были крайне неудовлетворительными. Наверное, надо принести извинения нашим болельщикам – мы не имеем права так играть. В то же время должен отметить, что команда находится в глубочайшем психологическом кризисе – это заметно. Что-то быстро с командой сделать, к сожалению, не удалось. Причины, на мой взгляд, больше объективные, чем субъективные. Немного, я уже говорил, нам трудно, и еще раз хочу подчеркнуть – не сравнивайте команду «Локомотив», которая была в том году, с командой, которая сейчас. Это абсолютно две разные команды – по мотивации, по работе, по тренировочному процессу.

Это никак не оправдывает нашу игру – она, к сожалению, была безвольной. И мне не удалось заставить ребят работать не тех скоростях, на которые они готовы. Еще раз говорю – это не оправдание нам, но причины есть, они – объективные. Будем думать, как из этой ситуации выходить. Хорошо, что она случилась вот сейчас, и, думаю, если бы, не дай Бог, это произошло в плей-офф, то мы бы не вышли. А сейчас у нас есть возможность – мы увидели, кому на сегодняшний день результат этой команды просто безразличен, такие тоже есть. Кто из футболистов бьется, показывает – попытаемся что-то сделать. Что получится, покажет время.

- После матча в раздевалку заходил президент клуба Сергей Крылов. Можете сказать, о чем шел разговор?

- Я думаю, на этот вопрос, наверное, лучше ответит президент. Потому что говорил он – думаю, мне нет смысла говорить то, что говорил он. Я думаю, что и у Сергея Вадимовича, и у меня, и всех одна головная боль. Ситуация крайне сложная. Оттого, что нам ставят задачу завоевывать высокие места, все должны понимать, что быстро поменять команду, поменять психологию команды, поменять многие вещи, которые были присущи той команде «Локомотив», которая была до этого, просто невозможно. Думаю, любой спортивный психолог сможет вам это объяснить. Могу сказать, что значительная часть команды нацелена на результат – нам надо время, нам надо взаимопонимание, и надеяться на то, что мы сможем с честью выйти из этой ситуации.

- В связи с этим предстоящая трехнедельная пауза на руку команде?

- В этой ситуации на руку то, что впереди Новый год. Этот год был для нас достаточно неплохим. Мы завоевали и Суперкубок, и Кубок Украины, даже второе место в чемпионате, может, и было для нас неудачей, но тоже достаточно высокое место. Многие клубы могут только думать о том, чтобы завоевывать такие места. В то же время, это был и год, в котором нам было трудно. Происходили самые разные ситуации и на площадке, и в жизни. Наступает Новый год – мы все надеемся на то, что он в корне поменяет ситуацию, что все плохое останется в старом году. Поэтому, еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, прошу запастись терпением. От души поздравляю всех с наступающим, даже несмотря на сегодняшний матч. Будем надеяться, что в Новом году будет больше положительных эмоций.

Источник — Sport.ua

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