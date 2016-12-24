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13-й тур
Локомотив (Харьков)
3:5
24.12.2016, FT   ТВ-трансляция: 

Виталий СОЛОМКА: «Практически все реализовали»

«Локомотив» – «Титан-Заря» – 3:5. Послематчевый комментарий главного тренера покровчан

  • 24.12.2016 20:32
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www.uragan.if.ua
© www.uragan.if.ua
Главный тренер «Титан-Зари» Виталий Соломка:
 
- Тяжелая была игра, но другого, здесь на выезде, от игры с «Локомотивом» мы и не ожидали. Хотелось год закончить на мажорной ноте, поэтому, мы очень серьезно готовились именно к этой игре. И предыдущую чуть-чуть как-то пропустили мимо ушей, хотя и нельзя такое делать. Но готовились мы именно на «Локомотив». Плюс, у нас послезавтра у президента День рождения, хотелось ему подарок сделать. Как видите, получилось. Поэтому, пользуясь случаем, от лица команды его поздравляю.
 
- Что у вас в раздевалке произошло в перерыве? Ведь в первом тайме команда совсем блекло выглядела.
- Пытались усыпить «Локомотив»… Это шутка, конечно. «Локомотив» в первые минуты, когда агрессивно прессинговал, не давал нам ничего сделать. Поэтому, так и получилось. А во втором тайме они начали встречать нас на своей половине, появились свободные зоны, и мы начали немножко атаковать. После голов – одного, второго – как бы крылья выросли, и мы начали более раскрепощенно играть, появилось больше моментов. В итоге, практически все реализовали.
 
- При счете 3:3 вы продолжали атаковать – ничья не устраивала?
- Нас устраивала и ничья, но был эпизод атаковать – для чего бежать назад? Поэтому, ребята побежали, и хорошо, что забили.   

Источник — Sport.ua

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