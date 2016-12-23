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У Луцьку відбудеться матч зірок футзалу та великого футболу

На власні очі побачити немолодих, але цілком заслужених зірок, можна буде о 19.00 27 грудня

  • 23.12.2016 12:46
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У Луцьку відбудеться матч зірок футзалу та великого футболу
Унікальна спортивна подія відбудеться у Луцьку 27 грудня. В СК «Арена Спорт», що в РКЦ «Адреналін Сіті» (вул. Карбишева,1), відбудеться представницький матч з футзалу між командами справжніх зірок. З одного боку – це збірна Федерації футболу України, а з іншого – футзальний бомонд недалекого минулого.
 
У футбольній збірній під орудою Анатолія Дем’яненка до поєдинку готуються Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Всеволод Романенко, Віталій Косовський, Едуард Цихмейструк, В’ячеслав Свідерський, Олександр Венглинський, Дмитро Пінчук та Анатолій Безсмертний. Більшість з футболістів ще нещодавно виходили на зелені галявини світових стадіонів у футболках національної збірної України і своєю грою радували мільйони вболівальників.

 
Серед гравців футзальної збірної важко відшукати спортсменів без регалій. Практично всі виконавці заслужені майстри спорту України, володарі національних та європейських трофеїв. Команда, в якій грають Владислав Корнєєв, Олександр Кабаненко, Раміс Мансуров, Олег Безуглий, Віталій Чернишов, Олег Шайтанов, Сергій Коридзе та Тарас Шпичка з наставником національної збірної країни на тренерському містку Олександром Косенко, не згубилася б на будь-якому серйозному турнірі.
 
На власні очі побачити немолодих, але цілком заслужених зірок, можна буде о 19.00 27 грудня. Організаторами даного дійства виступають ФФУ, АФУ, АМФВ та фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».

Источник — АФУ

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