АФУ визначилась зі сценарієм жеребкування 1/8 та 1/4 Кубку України

Жеребкування 1/8 та 1/4 Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років відбудеться 26 грудня 2016 року в Будинку футболу, м. Київ о 13.00. Запланована відео-трансляція жеребкування в режимі LIVE.

Для участі в жеребкуванні запрошуються представники клубів-учасників 1/8 Кубку, представники футзальної громадськості, представники ЗМІ.

Згідно Регламенту проведення розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років, Стаття 6, командам «Екстра-ліги», першої та аматорської ліг для участі в жеребкуванні визначається рейтинговий номер, який відповідає розташуванню цих команд у турнірних таблицях відповідних ліг чемпіонатів України 2015/2016 років.

Проводиться сліпе жеребкування.

Команда, яка отримала номер 1 грає з командою, що отримала номер 2, номер 3 проти номера 4, номер 5 проти номера 6, номер 7 проти номера 8, номер 9 проти номера 10, номер 11 проти номера 12, номер 13 проти номера 14, номер 15 проти номера 16.

В кошик вкладається 16 кульок з номерами від 1 до 16.

Представник команди, що стоїть в рейтингу першою, витягує кульку з номером, назва команди вноситься у таблицю.

Наступним вищезазначену процедуру проводить представник команди, що стоїть у рейтингу другою, за ним представник команди що стоїть у рейтингу третьою і т.д. до завершення формування пар команд-учасниць 1/8 Кубку.

У разі відсутності представника команди, кульку з його номером витягує один із запрошених гостей.

Згідно Регламенту проведення розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років, Стаття 7, переможці пар визначаються з двох матчів.

Команди які отримали непарні номери грають перші матчі 1/8 фіналу вдома, а матчі відповіді в гостях.

В 1/4 фіналу між собою зустрічаються відповідно переможці пари 1-2 проти переможця пари 3-4, переможці 5-6 проти переможця 7-8, переможці 9-10 проти переможця 11-12, переможці 13-14 проти переможця 15-16. Переможці пар 1-2, 5-6, 9-10 та 13-14 грають перші матчі вдома, а матчі відповіді в гостях.

Рейтинг команд-учасниць жеребкування 1/8 та 1/4 розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років:



«Енергія» (Львів)



«Локомотив» (Харків)



«Продексім» (Херсон)



«Сокіл» (Хмельницький)



«Титан-Зоря» (Покровське)



«ЛТК/ІнБев/НПУ» (Луганськ/Житомир/Київ)



«Ураган» (Івано-Франківськ)



«Кардинал-Рівне» (Рівне)



«ХІТ» (Київ)



«Юні-ламан» (Чорноморськ)



«СумДУ» (Суми)



«Віза-Вторма» (Івано-Франківськ)



Переможець гри «Епіцентр К3» (Київ) – «Ювіко» (Дніпро)



МКВ (Одеса)



«Епіцентр К-Авангард» (Одеса)



«Катеринославхліб» (Дніпро)

Источник — АФУ

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