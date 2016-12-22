АФУ визначилась зі сценарієм жеребкування 1/8 та 1/4 Кубку України

Жеребкування 1/8 та 1/4 Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років відбудеться 26 грудня 2016 року в Будинку футболу, м. Київ о 13.00. Запланована відео-трансляція жеребкування в режимі LIVE.
Для участі в жеребкуванні запрошуються представники клубів-учасників 1/8 Кубку, представники футзальної громадськості, представники ЗМІ.
Згідно Регламенту проведення розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років, Стаття 6, командам «Екстра-ліги», першої та аматорської ліг для участі в жеребкуванні визначається рейтинговий номер, який відповідає розташуванню цих команд у турнірних таблицях відповідних ліг чемпіонатів України 2015/2016 років.
Проводиться сліпе жеребкування.
Команда, яка отримала номер 1 грає з командою, що отримала номер 2, номер 3 проти номера 4, номер 5 проти номера 6, номер 7 проти номера 8, номер 9 проти номера 10, номер 11 проти номера 12, номер 13 проти номера 14, номер 15 проти номера 16.
В кошик вкладається 16 кульок з номерами від 1 до 16.
Представник команди, що стоїть в рейтингу першою, витягує кульку з номером, назва команди вноситься у таблицю.
Наступним вищезазначену процедуру проводить представник команди, що стоїть у рейтингу другою, за ним представник команди що стоїть у рейтингу третьою і т.д. до завершення формування пар команд-учасниць 1/8 Кубку.
У разі відсутності представника команди, кульку з його номером витягує один із запрошених гостей.
Згідно Регламенту проведення розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років, Стаття 7, переможці пар визначаються з двох матчів.
Команди які отримали непарні номери грають перші матчі 1/8 фіналу вдома, а матчі відповіді в гостях.
В 1/4 фіналу між собою зустрічаються відповідно переможці пари 1-2 проти переможця пари 3-4, переможці 5-6 проти переможця 7-8, переможці 9-10 проти переможця 11-12, переможці 13-14 проти переможця 15-16. Переможці пар 1-2, 5-6, 9-10 та 13-14 грають перші матчі вдома, а матчі відповіді в гостях.
Рейтинг команд-учасниць жеребкування 1/8 та 1/4 розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 років:
«Енергія» (Львів)
«Локомотив» (Харків)
«Продексім» (Херсон)
«Сокіл» (Хмельницький)
«Титан-Зоря» (Покровське)
«ЛТК/ІнБев/НПУ» (Луганськ/Житомир/Київ)
«Ураган» (Івано-Франківськ)
«Кардинал-Рівне» (Рівне)
«ХІТ» (Київ)
«Юні-ламан» (Чорноморськ)
«СумДУ» (Суми)
«Віза-Вторма» (Івано-Франківськ)
Переможець гри «Епіцентр К3» (Київ) – «Ювіко» (Дніпро)
МКВ (Одеса)
«Епіцентр К-Авангард» (Одеса)
«Катеринославхліб» (Дніпро)
«Енергія» (Львів)
«Локомотив» (Харків)
«Продексім» (Херсон)
«Сокіл» (Хмельницький)
«Титан-Зоря» (Покровське)
«ЛТК/ІнБев/НПУ» (Луганськ/Житомир/Київ)
«Ураган» (Івано-Франківськ)
«Кардинал-Рівне» (Рівне)
«ХІТ» (Київ)
«Юні-ламан» (Чорноморськ)
«СумДУ» (Суми)
«Віза-Вторма» (Івано-Франківськ)
Переможець гри «Епіцентр К3» (Київ) – «Ювіко» (Дніпро)
МКВ (Одеса)
«Епіцентр К-Авангард» (Одеса)
«Катеринославхліб» (Дніпро)
Источник — АФУ
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