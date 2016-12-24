Титан-Заря совершает камбэк в Харькове и вырывает победу у Локомотива

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«Локомотив» (Харьков) – «Титан-Заря» (Покровское) – 3:5 (2:0)
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Юрий Савенко, 29) – Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь, Николай Белоцерковец, Сергей Малышко – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Евгений Серый, Артем Рось - Богдан Свиридов, Максим Литвинов, Ярослав Лебедь, Алексей Шилов
«Титан-Заря»: Юрий Васильченко – Дмитрий Шеховцов, Максим Линник, Анатолий Милинький, Владислав Ященко – Анатолий Доманский, Дмитрий Ментянник, Дмитрий Сильченко, Евгений Лемиш
Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Артем Духан (Луганск)
Дмитрий Бондарь, 6, Богдан Свиридов, 20, Денис Овсянников, 39 - Анатолий Милинький, 22, Анатолий Доманский, 28, 40, Дмитрий Бондарь, 29, автогол, Владислав Ященко, 39.
Максим Линник, 12. Владислав Ященко, 13. Дмитрий Сильченко, 27.
Удары (в створ): 45 (21) – 13 (7)
Удары (в створ): 45 (21) – 13 (7)
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Источник — Sport.ua
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