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13-й тур
Локомотив (Харьков)
3:5
24.12.2016, FT   ТВ-трансляция: 

Титан-Заря совершает камбэк в Харькове и вырывает победу у Локомотива

Покровский клуб второй раз в сезоне обыграл подопечных Евгения Рывкина

  • 24.12.2016 15:46
  • 791 просмотров
  • 2 комментария
Метки
www.mfk-lokomotiv.com.ua
© www.mfk-lokomotiv.com.ua
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«Локомотив» (Харьков) – «Титан-Заря» (Покровское) – 3:5 (2:0)
 
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Юрий Савенко, 29) – Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь, Николай Белоцерковец, Сергей Малышко – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Евгений Серый, Артем Рось - Богдан Свиридов, Максим Литвинов, Ярослав Лебедь, Алексей Шилов
«Титан-Заря»: Юрий Васильченко – Дмитрий Шеховцов, Максим Линник, Анатолий Милинький, Владислав Ященко – Анатолий Доманский, Дмитрий Ментянник, Дмитрий Сильченко, Евгений Лемиш
 
Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Артем Духан (Луганск)
 
Дмитрий Бондарь, 6, Богдан Свиридов, 20, Денис Овсянников, 39 - Анатолий Милинький, 22, Анатолий Доманский, 28, 40, Дмитрий Бондарь, 29, автогол, Владислав Ященко, 39.
 
 Максим Линник, 12. Владислав Ященко, 13. Дмитрий Сильченко, 27.

Удары (в створ): 45 (21) – 13 (7)
.
 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg069
      Oleg069, 24.12.2016 17:08
    0
    Самая настоящая непруха. Еще в первом тайме можно было уходить в +7. Ничего, бывает.
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    t2_romario
      t2_romario, 24.12.2016 17:55
    0
    Смотрел матч. Титан играл как мог то есть свой не очень высокий уровень он показал, а вот Локомотив разочаровал не игрой а настроем действительно чуть ли не 30 ударов в створ и всего 3 гола. Играли без настроения на автомате и без эмоций
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