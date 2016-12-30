30 декабря 2016 года в 18.00 во Дворце спорта «Локомотив» состоится благотворительный матч по футзалу между командами «Локомотив» (Харьков) – «Универ-ЭХО» (Харьков).

Команды выступят в смешанных составах: действующие игроки, в том числе игроки национальной сборной Украины, чемпионы Украины различных годов и игроки, завершившие свою профессиональную карьеру, хорошо известные харьковскому зрителю – вице-чемпионы Европы по футзалу, победители Кубка УЕФА по футзалу, многократные чемпионы Украины Василий Сухомлинов, Виталий Чернышев, Алексей Кудлай, Виталий Одегов, Александр Кондратюк, Валерий Замятин и другие.

В составах обеих команд также сыграют игроки харьковского «Металлиста» и национальной сборной команды Украины по футболу Александр Горяинов, Сергей Пшеничных, а также спортивный директор Комитета сборных команд Украины ФФУ, председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.

Организаторы матча приглашают харьковчан прийти на матч.



Источник — Sport.ua

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