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В Харькове пройдет благотворительный матч в поддержку Василия Симонова

Среди участников матча известные футболисты и бывшие игроки сборной Украины по футзалу

  • 30.12.2016 08:48
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В Харькове пройдет благотворительный матч в поддержку Василия Симонова
30 декабря 2016 года в 18.00 во Дворце спорта «Локомотив» состоится благотворительный матч по футзалу между командами «Локомотив» (Харьков) – «Универ-ЭХО» (Харьков).
 
Вырученные средства от благотворительного матча пойдут на проведение операции председателю Комитета детско-юношеского футзала Ассоциации футзала Украины Симонову Василию Михайловичу. Матч планируется транслировать на телеканалах каналамх «Sport 1», «Xsport » и ОТБ, а также на Sport.ua и официальном сайте МФК «Локомотив» (Харьков)
 
Команды выступят в смешанных составах: действующие игроки, в том числе игроки национальной сборной Украины, чемпионы Украины различных годов и игроки, завершившие свою профессиональную карьеру, хорошо известные харьковскому зрителю – вице-чемпионы Европы по футзалу, победители Кубка УЕФА по футзалу, многократные чемпионы Украины Василий Сухомлинов, Виталий Чернышев, Алексей Кудлай, Виталий Одегов, Александр Кондратюк, Валерий Замятин и другие.
 
В составах обеих команд также сыграют игроки харьковского «Металлиста» и национальной сборной команды Украины по футболу Александр Горяинов, Сергей Пшеничных, а также спортивный директор Комитета сборных команд Украины ФФУ, председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.
 
Организаторы матча приглашают харьковчан прийти на матч.
 

Источник — Sport.ua

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