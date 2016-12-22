© www.lnfs.es

«Feliz navidad!», что на великом и могучем испанском языке означает «С Рождеством!». Из-за одного из самых главных праздников в году участникам футзальной Примеры пришлось несколько поднапрячься, и матчи 12-го тура регулярного чемпионата футболистам пришлось проводить спустя всего 2-3 дня после матчей предыдущего 11-го тура.

И с самым лучшим настроением Рождество будут встречать в «Барселоне Ласса». После важной во всех отношениях победы в гостях над «Мовистар Интером» команда Андреу Плазы на площадке родного спорткомплекса «Палау Блауграна» принимала «Сантьяго Футзал». Галисийцы в Примере звезд с неба не хватают, но все-таки способны преподнести сюрприз. К примеру, в этом сезоне от команды Санти Вальядареса уже успели пострадать «Пальма Футзал» и «Магна Гурпеа». Вот и каталонцам в начале матча пришлось помучиться с «Сантьяго Футзал». На второй минуте хозяева допустили два касания голкипера, и после розыгрыша свободного Катела вогнал мяч под перекладину. Отыграться сходу «Барселоне Ласса» не удалось, и только во второй половине тайма постоянное давление на ворота Чемы Мельи принесло результат – Диего четко пробил со средней дистанции. Ну, а под занавес тайма каталонцы блестяще разыграли аут, и Хоселито точным ударом завершил комбинацию в два касания. До перерыва Феррао могли увеличить преимущество «Барселоны Ласса», но из пределов штрафной не смог переправить мяч в сетку. Не надломил «Сантьяго Футзал» и гол, пропущенный почти сразу после перерыва, когда отличился Марк Толра. И только со второй половины второго тайма галисийцы начали «проседать». Диего на 29-й минуте оформил дубль, забив почти мяч-близнец своего первого гола. Вскоре у гостей был удален Санти (это сын главного тренера «Сантьяго Футзал»), и каталонцы голом Адольфо реализовали большинство. До финальной сирены в гостевых воротах отметились Квинтела и Феррао, как итог – крупная победа «Барселоны Ласса» 7:1, которая гарантировала ей встречу Рождества на первом месте в турнирной таблице.

Ближайший преследователь футзальной «Барсы», а это «Мовистар Интер», свой матч тура проводил в Хаэне. Одноименная команда за предыдущий отрезок турнирной дистанции прочно обосновалась в зоне плей-офф, так что, легкой прогулки для чемпиона Испании и не ожидалось. Как и во многих других городах Испании, приезд команда Хесуса Веласко в Хаэн в спорткомплексе «Pabellón La Salobreja», вмещающем 1.400 зрителей, собрал аншлаг. Несмотря на то, что долгое время забитых мячей не было, «Хаэн» и «Мовистар Интер» подарили болельщикам яркое зрелище, но Дидак у хозяев, и Хесус Эрреро у гостей на последнем рубеже действовали безупречно. После перерыва у хозяев был отменный шанс выйти вперед, когда «мовистаровцы» остались втроем после удаления Карлоса Ортиса, но гости, играл «3 против четырех», отбились. Голевое молчание было нарушено на 35-й минуте, когда Борха элегантно реализовал выход один на один. Через пару минут Ривильос расстрельным ударом удвоил преимущество «Мовистар Интера». Когда же хозяева начали играть с пятым полевым, Супер-Марио голом в пустые ворота подвел итог матчу.

Еще один испанский гранд, «Эль Посо Мурсия», играл в Хумилье – это город в провинции Мурсия. Но называть матч команды Дуды против «Хумильи» дерби, язык не поворачивается – слишком разные сейчас у команд весовые категории. Что и нашло отображение на табло, 1:8 – и «Эль Посо Мурсия» празднует Рождество на третьем месте.

Из других событий тура отметим поражение «Пальмы Футзал», на этот раз в Пенисколе. Островитяне еще совсем недавно лидировали в Примере, но вот уже пятый тур кряду не могут выиграть. Естественно, балеарцы опускались с каждым туром все ниже и ниже, и после поражения от «Пенисколы» 1:3 докатились уже до восьмого места.

Можно сказать еще об одном локальном событии. Дебютант Примеры, «Пластикос Ромеро Картахена», одержала свою четвертую победу в сезоне, но интересно не это, а то, что один из мячей на счету старейшего на данный момент игрока Примеры. 43-хлетний Хавьер Матиа Мартин, или просто Матиа, свой первый матч в сильнейшем испанском дивизионе провел в 1994 году (!), и то был его первый из пяти сезонов за знаменитый клуб «Плайяс де Кастельон». Как Матиа забивал в ворота «Леванте», в видеообзоре – а уже в четверг произошло заключительное событие, связанное с 12-м туром. Матч, в котором «Леванте» проиграл в Картахене, стал последним для его главного тренера Браулио Корреаля. 22 декабря он был отправлен в отставку, а через несколько часов было объявлено, что клуб из Валенсии возглавит 37-милетний Давид Мадрид.

Несмотря на свою молодость, Давид Мадрид – это тренер и в Испании, и в Европе уже с именем. Долгое время в «Каха Сеговии» он был помощником Хесуса Веласко, а после его ухода в «Мовистар Интер» стал главным тренером клуба из Сеговии, выведя его при достаточно скромном бюджете в полуфинал плей-офф. Чуть позже Давид Мадрид работал в Венгрии, где с «Раба ЭТО» выиграл чемпионат и кубок, а затем некоторое время был главным тренером сборных Румынии и Эквадора. Уже в этом сезоне Мадрид работал в Италии с клубом «Прато», но тот в середине сезона из-за финансовых проблем снялся с розыгрыша. Ожидается, что свою первую тренировку в «Леванте» Давид Мадрид проведет 27 декабря, а боевым крещением для него станет матч 13-го тура против «Хумильи» – вполне подходящий соперник, чтобы победить.

Ну, а непосредственно весь 13-й тур пройдет 29-30 декабря, и центральным в туре можно считать матч в Памплоне, где «Магна Гурпеа» будет принимать «Барселону Ласса». У «Мовистар Интера» домашний матч с «Пенисколой», а у «Эль Посо Мурсии» – с «Гран-Канарией».



20-21 декабря. 12 тур

«Пескадос Рубен Бурела» – «Рибера Наварра» – 0:5 (0:2)

Педро (9,10,26), Руби (29), Хамза (37)







«Барселона Ласса» – «Сантьяго Футзал» – 7:1 (2:1) Педро (9,10,26), Руби (29), Хамза (37)

Диего (13,29), Хоселито (18), Марк Толра (22), Адольфо (34), Квинтела (36), Феррао (39) – Катела (2)







«Пенискола» – «Пальма Футзал» – 3:1 (2:0) Диего (13,29), Хоселито (18), Марк Толра (22), Адольфо (34), Квинтела (36), Феррао (39) – Катела (2)

Карлиньос (3,24), Хуан Эмилио (10) – Элой Рохас (27)







«Магна Гурпеа» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 4:2 (3:0) Карлиньос (3,24), Хуан Эмилио (10) – Элой Рохас (27)

Мартиль (16), Араса (17), Дани Сальдисе (17), Хесулито (24) – Дани Сальгадо (24,39)







«Хаэн» – «Мовистар Интер» – 0:3 (0:0) Мартиль (16), Араса (17), Дани Сальдисе (17), Хесулито (24) – Дани Сальгадо (24,39)

Борха (35), Ривильос (37,39)







«Гран-Канария» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 5:3 (0:1) Борха (35), Ривильос (37,39)

Бингиоба (29,35,37), Хуанильо (30), Пабло Саладо (33) – Ричи Фелипе (12), Адри Ортего (24), Ретамар (34)







«Пластикос Ромеро Картахена» – «Леванте UD» – 5:2 (4:0) Бингиоба (29,35,37), Хуанильо (30), Пабло Саладо (33) – Ричи Фелипе (12), Адри Ортего (24), Ретамар (34)

Рахали (5), Хуанпи (8), Кристиан Рубио (8), Матиа (12), Хосема (32) – Маркес (25), Пицарро (40)







«Хумилья» – «Эль Посо Мурсия» – 1:8 (0:3) Рахали (5), Хуанпи (8), Кристиан Рубио (8), Матиа (12), Хосема (32) – Маркес (25), Пицарро (40)

Ари Нето (33) – Фернандо (3), Алекс (10), Рауль Гомес (17, автогол), Рауль Кампос (22,32,38), Андресито (24), Кардинал (37)







ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Ари Нето (33) – Фернандо (3), Алекс (10), Рауль Гомес (17, автогол), Рауль Кампос (22,32,38), Андресито (24), Кардинал (37)



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.