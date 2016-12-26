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Сергей Журба в гостях у Sport.ua

Лучший футзалист Украины 2016 года ответит на вопросы читателей

  • 26.12.2016 14:53
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Сергей Журба в гостях у Sport.ua
27 декабря Sport.ua проведет очередную веб-конференцию, гостем которой станет лучший футзалист Украины 2016 года, лауреат премии «Футбольные звезды Украины», игрок сборной Украины и киевского «ХИТа» Сергей Журба.
 
В ходе веб-конференции Сергей Журба расскажет о своей карьере в клубах «ЛТК» (Луганск), «Локомотив» (Харьков), «ХИТ» (Киев) и сборной Украины, о самых ярких победах и болезненных поражениях, ответит на любые вопросы наших читателей.

Веб-конференция начнется в 12:00.
 
 

Источник — Sport.ua

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